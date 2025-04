La empresaria Yina Calderón decidió sincerarse con la Toxi Costeña sobre su comportamiento donde mencionó su amistad con el cantante Altafulla en La casa de los famosos Colombia.

La influenciadora se le acercó a la cantante en la cocina para confesarle que sentía que ella había cambiado desde que llegó el artista Altafulla, pues sentía que se estaba volviendo igual de egocéntrico que él.

"Él es una persona egocéntrica y tú te estás empezando a ver exactamente igual y te lo digo porque soy u amiga y te quiero, él no me importa, pero tú eras una pelada más noble y ahora no te ves noble, te estás viendo diferentísima, tu actitud, es algo subjetivo, allá tú, solamente soy sincera de lo que pienso. Es sencillo yo ya no estoy viendo en ti humildad y e lo digo con toda la sinceridad", le dijo.