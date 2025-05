Karina García volvió a La casa de los famosos Colombia el pasado 23 de mayo por invitación del Jefe en una semana de reencuentros en el reality del Canal RCN que puedes ver 24/7 por la app.

La visita de Karina García a La casa de los famosos Colombia ha dividido opiniones dentro y fuera de la competencia, precisamente, Yina Calderón se refirió al tema recientemente.

Yina Calderón a través de sus historias de Instagram decidió contestarles a sus seguidores qué opinaba del regreso de Karina García a La casa de los famosos Colombia.

La influenciadora en principio aseguró que si era una decisión que iba a ser beneficiosa para la competencia le parecía bien y más por la oportunidad para ella. Hasta ahí todo normal.

Sin embargo, Yina Calderón cambió este discurso de 'apoyo' al asegurar que ella sabía que su excompañera no iba a dar contenido por sí misma, sino le ponían a alguien más que se fuera contra ella.

Yina Calderón aseguró que Karina García no daría el contenido que muchos esperaban porque según ella, la antioqueña necesitaba a alguien que le 'hiciera la guerra' para dar contenido.

Sé que es una persona que si no le propician las situaciones, no le llevan a alguien, no le saca los trapos al sol, no la atacan, ella no va a dar contenido más que estar con Altafulla.