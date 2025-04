En La casa de los famosos Colombia los domingos se realiza el peculiar 'brunch' donde los nominados responden preguntas contundentes dentro de la competencia. Los participantes aclararon algunos sucesos que pasan en la competencia y muchos sacaron los trapitos al sol.

En esta ocasión, Yina Calderón le reclamó a Mateo Varela, conocido como 'Peluche', por considerar injusto que todas las preguntas del brunch giraran en torno a Karina García.

Durante la discusión, Yina expresó su inconformidad, señalando que le parecía desequilibrado que, de las diez preguntas realizadas, todas estuvieran relacionadas con Karina.

"¿Cuál es tu problema con Karina, crees que te ves bien igualándote a una vieja? Suéltala, haz preguntas de otras cosas", expresó Yina Calderón.

Como parte de su argumento, Yina Calderón comparó la situación con su propia relación con Melissa Gate. Señaló que, a pesar de ser enemigas, no todo gira en torno a ella.

¿Qué dijo Mateo Varela tras la discusión con Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Mateo Varela no se quedó callado y respondió a los reclamos, argumentando que simplemente sigue las reglas del juego. Además, se defendió de comentarios como “poco hombre”, asegurando que no los considera justos. También mencionó que su familia no aprueba ciertas actitudes de las Chicas Fuego, lo cual influye en su percepción dentro de la competencia.

"A mi familia tampoco le debe estar gustando que me digan poco hombre, yo solo estoy siguiendo las reglas de un juego, yo estoy haciendo lo que el jefe me dice y estoy jugando", argumentó Mateo Varelo en La casa de los famosos Colombia.

¿Cuáles fueron las preguntas del brunch de La casa de los famosos Colombia?

En la décima semana de La casa de los famosos Colombia, Mateo Varela es el líder de la semana y tuvo la oportunidad de realizar las preguntas de la dinámica. Entre las preguntas más contundentes se cuestiona: ¿Con quién de La casa te intercambiarías? ¿Quién es la más falsa de La casa? Y muchas más.