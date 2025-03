Se llevó a cabo en La casa de los famosos Colombia el tradicional brunch, el cual se realiza entre los nominados y quienes en la noche deben enfrentarse a una posible eliminación. Ellos son: Yina Calderón, La Liendra, El Flaco Solórzano, ‘El Negro’ Salas, Lady Tabares, Mateo y Camilo.

¿Yina Calderón ve a Mateo como un participante muy peligroso en La casa de los famosos?

En medio de esta dinámica, los famosos se dicen sus verdades y sacan a la luz lo que piensan del que tienen al frente o de otro compañero de convivencia.

El Jefe les preguntó quién podría ser el más peligroso de la mesa y de los demás compañeros, y allí Yina, a su mejor estilo, reveló lo que pensaba.

“La palabra peligroso, para mí, para Yina Calderón, no se trata de competencia ni de quién es el más audaz o que mejor compite, es alguien en quien yo no confíe… es alguien que, si me descuido, me va a dar por de**as… que me puede estar j*die*do…”.

En ese sentido, Yina reveló que Norma es esa persona en la que no confía. “En algún momento me atreví a hablar con ella para decirle ‘mira me pasa esto’… traté, pero definitivamente siento que no es lo que aparenta, siento que me sonríe, pero en verdad le caigo mal”.

Seguidamente, la huilense reveló que de los que estaban en la mesa no confía del todo en ‘Peluche’. “Mateo, siento que en realidad no me quieres. Tienes cosas conmigo, ‘rayes’ conmigo, los cuales son aceptables”.

¿Yina Calderón y 'El Flaco' Solórzano se caen mal en La casa de los famosos?

Otro acalorado momento protagonizado por Yina tuvo que ver con una contundente respuesta que le dio al ‘Flaco’ Solórzano. El actor había manifestado que veía a Yina como la más peligrosa. “Es cada vez más fuerte, afina cada vez más su puntería, sus palabras, su actitud. Como son tan fuertes (Yina y Karina García) se vuelven peligrosas para esta competencia”.

Allí, Calderón intervino y recordó unas palabras que ‘El Flaco’ había mencionado sobre ella, aduciendo que la empresaria no era capaz de ganar nada. “Pero maestro, usted en la actividad del miércoles dijo que yo no me ganaba nada... que era grosera, pero ahora está diciendo que soy fuerte… yo no soy una persona fuerte, entonces no se puede ganar nada…”.

El actor refutó esas palabras y destacó que cree que es inteligente y puede ser decisiva en ciertos momentos de la competencia.

La relación de Yina y El Flaco ha estado tambaleándose desde que él decidió nominarla y mandarla al cuarto de eliminación. Desde entonces, Yina dijo que, aunque le guardaba respeto, ya no confiaba del todo en él. El actor, además, en una conversación con Alerta manifestó que se sentía muy cansado de las groserías y la actitud a veces agresiva de ella.

En definitiva, la empresaria de fajas siente que el actor es un competidor de cuidado y en cualquier momento puede volver a dejarla al borde de la eliminación.