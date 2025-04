La empresaria Yina Calderón se mostró desmotivada en La casa de los famosos Colombia sugiriendo que querría irse de la competencia.

La influenciadora se cuestionó en conversación con Lady Tabares sobre su permanencia en el juego luego de haber recibido una fuerte sanción por parte del Jefe y haber sido castigada tras perder la prueba de 'Beneficio y castigo'.

El Jefe decidió enviar a Yina Calderón directamente a la placa de nominación sin opción a ser salvada luego de haber recibido información crucial del juego por parte de su familia, que le gritaron afuera de La casa de los famosos Colombia, además de las faltas de respeto que tuvo contra la creadora de contenido la Jesuu tras su reintegro.

Debido a su confesión, Lady Tabares decidió aconsejarla al respecto demostrándole su apoyo en la decisión que tome.

"Si te quieres ir está bien. Yo no dudo que en este momento de tu vida algo bello y grande está afuera para ti, justo ese sueño que anhelad y has visualizado desde siempre, seguro ya está esperándote, yo no lo dudo (...) si es lo que deseas yo te acompaño en eso, obviamente nunca le voy a pedir a las cámaras eso", le dijo.