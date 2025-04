Yina mostró su interés por Melissa: ‘quiero estar con ella'

Yina Calderón sorprendió al confesar en La Casa de los Famosos Colombia que últimamente ha sentido una mayor “empatía” por Melissa Gate, destacando una afinidad con ella por encima de las Chicas Fuego.

En una conversación con Laura González, con quien se encontraba emparejada para realizar la prueba de presupuesto de esta semana, Yina Calderón confesó que su percepción sobre las Chicas Fuego había cambiado recientemente, llegando al punto de sentir más "empatía" por Melissa Gate.

Calderón compartió que, en los últimos días, no se sentía cómoda cantando la canción de las Chicas Fuego. De hecho, en una ocasión, mientras lo hacía, no pudo evitar mirar a Melissa Gate y sentir el deseo de estar a su lado "echando chisme".

“Te voy a decir algo que no le he dicho a nadie. Llegué a un punto en estos últimos días en el que, te lo juro, mientras cantaba la canción (de las Chicas Fuego), volteé a ver a Melissa y sentí que quería estar más con ella, echando chisme en la cama... No estoy con Melissa, pero siento más empatía por ella. Preferiría estar hablando con Melissa que cantando la canción con mis amigas”.