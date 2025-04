La polémica influenciadora Yina Calderón sorprendió a los internautas al asegurar que tras interactuar con los participantes de La casa de los famosos All-Stars prefería permanecer en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Yina Calderón prefiere La casa de los famosos Colombia antes que la versión All-Stars?

Luego de que se revelara el intercambio de participantes entre Manelyk González, de La casa de los famosos All-Stars, y Melissa Gate, de La casa de los famosos Colombia, y tras algunas interacciones entre los concursantes de ambas casas, Yina Calderón sorprendió al asegurar que prefiere seguir en competencia en Colombia.

Según explicó la influenciadora, los participantes de la edición colombiana son muy diferentes a los del formato All-Stars. Su opinión se fortaleció después de que nominaran a Manelyk sin que estuviera presente, lo que para ella fue una actitud hipócrita. “Yo sí prefiero estar en esta casa, me siento muy bien aquí. Acá no somos así como ellos. Aquí sí nos decimos las cosas en la cara, no somos tan hipócritas”, afirmó.

Las palabras de Yina no pasaron desapercibidas y generaron toda clase de reacciones entre los seguidores del reality.

Yina Calderón no se guardó nada y reveló sus favoritos de La casa de los famosos All-Stars. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón reveló quiénes son sus favoritos de La casa de los famosos All-Stars

Además, Yina Calderón confesó quiénes son sus participantes favoritos de La casa de los famosos All-Stars. Gracias a las interacciones que ha tenido con ellos durante las conexiones en las galas entre ambas casas, ha podido hacerse una idea de cómo son algunos.

De acuerdo con Yina, los mejores de esa casa son Niurka, Caramelo, Rey Grupero y Luca. “Mejor dicho, de esa casa, yo oliendo así a la distancia veo buenos a Niurka, al negrito con el hocico grande, veo bueno al mechi largo de pelo negro y al italiano, de resto no”, aseguró.

Sus palabras, como siempre, generaron todo tipo de reacciones en redes, donde varios internautas coincidieron con sus gustos, mientras que otros no dudaron en criticarla por los apodos que usó.