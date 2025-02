Este domingo 16 de febrero se vivió una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia, en la que los participantes debieron posicionarse frente al nominado que quisieran que saliera del reality. Durante este momento, Yina Calderón y Fernando “El Negro” Salas hicieron evidentes sus diferencias.

El actor le dijo a Yina, una vez más, que no entendía por qué ella había puesto en tela de juicio un consejo que él le había dado con buenas intenciones.

Sin embargo, la empresaria y creadora de contenido no se quedó callada. En su respuesta, insistió en que “El Negro” Salas es un “lambón” y que se está aprovechando de las personas que podrían tener mayor apoyo del público.

Además, señaló que él usaba una "máscara" y prometió quitársela en caso de que regresara al programa.

“Qué lástima no poder decir lo mismo. Me parece una persona lambona y si me quedo, voy a quitarte la máscara, ¡falso! Te arrimas al árbol que más sombra da”, fueron las palabras de Yina Calderón.