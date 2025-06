La empresaria Yina Calderón decidió aconsejar a varios de los participantes en La casa de los famosos Colombia con sus campañas en la recta final.

La creadora de contenido sostuvo una conversación con Melissa Gate, Emiro Navarro y la Toxi Costeña sobre sus respectivas campañas, donde les sugirió que lo mejor que podían hacer es no volver a mencionar al cantante Altafulla y la influenciadora Karina García, pues eso les puede afectar con sus seguidores.

Posteriormente, le habló directamente a Melissa Gate a quien le aconsejó que se enfoque en destacarse más por ella misma que en hablar de los demás.

"Usted tiene que concentrarse en lo suyo, usted la que más tiene que concentrarse en lo suyo, hágame caso. Ya usted peleó, ya hizo, no lo determine, si él lo piropea, no le siga la cuerda, no le diga nada porque todo será utilizado en su contra, lo único que puede hacer es creer como que ese niño no está en la casa", le dijo.