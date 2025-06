Los ánimos en la recta final de La casa de los famosos Colombia cada vez se elevan más, y una muestra de ello fue lo ocurrido durante el gran debate que se llevó a cabo como parte de la campaña que están realizando los semifinalistas junto a sus jefes, pues este espacio fue la oportunidad perfecta para que cada uno se dijera sus verdades, en especial, Melissa Gate y Andrés Altafulla.

Y es que, la participante no dudó en aprovechar las cámaras de la casa más famosa del país, para dirigirse al público y dejar clara su posición respecto a los altercados que ha tenido con Altafulla desde su llegada, pues es claro que, desde un tiempo para acá, la relación de ambos no es la mejor.

“A diferencia de otros compañeros, nunca me he victimizado, ni he llorado ante las cámaras, al contrario, he tenido que sufrir en silencio”, fueron las palabras de la antioqueña. Segundos más tarde, continuó afirmando que hay algunos de sus compañeros que “se quieren hacer ver como creyentes” cuando su comportamiento dice todo lo contrario, lo cual, a su criterio, le parece bastante cuestionable.