En el capítulo 15 de MasterChef Celebrity el pasado 7 de julio, los participantes se enfrentaron a un reto de la caja misteriosa donde conectaron con historias al verse frente al espejo. Por su parte, Valentina Taguado conmovió a todos en la cocina, al recordar emotivamente a su abuela.

Durante el reto, los chefs eligieron los mejores platillos para que los cocineros pasaran al atril e hicieran su respectiva presentación. Entre las parejas que pasaron estuvieron: Michelle, Violeta, Julián, Raúl, Alejandra y Valentina.

Tras una crucial decisión por parte del jurado, llamaron a Valentina, quien sorprendió al presentar su plato llamado: ‘El nudito de la vida’, cuyo plato fue un churro en forma de nudo, dando una emotiva representación del ciclo de la vida.

La descripción del plato de la participante captó la atención del jurado, quienes le dieron una especial apreciación por su gran apuesta del plato. Posteriormente, sus emociones se vieron reflejadas en el atril al mencionar a las personas más importantes de su vida, entre esas a su abuela.

Durante la presentación del menú de la locutora, expresó entre lágrimas, la razón por la cual se inspiró en su platillo, pues recordó a su núcleo familiar y pese a las adversidades, reiteró que ellos son su fuente de inspiración.

Minutos antes del inicio del reto, la presentadora Claudia Bahamón realizó un ejercicio emocional junto a los participantes, donde todos abrieron su corazón y Valentina, fue una de las que más se conmovió, expresando lo siguiente:

una niña que cambió su vida. Me pasaron muchas cosas cuando pequeña, viví varias adversidades y, según eso, no se pronosticaba un buen futuro para mi vida. Pese a eso, ahorita me siento feliz de recordar todo lo que he logrado”, expresó la locutora.