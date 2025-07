El exarquero René Higuita se convirtió en el tercer eliminado de MasterChef Celebrity luego de que su preparación no convenciera los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

El exfutbolista cayó a reto de eliminación junto a Carolina Sabino, David Sanín, Patty Grisales, Luly Bossa y Caterin Escobar, quienes fueron superiores con sus preparaciones.

Los participantes en riesgo tuvieron que cocinar un plato con arroz, por lo que, el exjugador decidide realizar un arroz con pollo; sin embargo, este le quedó bastante salado y con algunas técnicas más elaboradas, razón por la que tuvo que salir de la competencia.

Aunque demostró evolución en su preparación, sus compañeros presentaron mejores recetas, por lo que, no le alcanzó para continuar una semana más en la cocina más grande del mundo.

Jorge Rausch le destacó que se fue con un gran plato, pero debían decidir quién había cometido más errores y por ello él terminó siendo el elegido.

El ícono del fútbol colombiano reaccionó agradecido por la experiencia, pero en especial por haberle permitido que lo conocieran más y por haberse ganado el cariño de sus compañeros, que le expresaron con cantos y llantos lo mucho que les dolió que saliera del juego.

"Yo no quiero que esto sea un funeral para mí, lo que ha sucedido es uff, más que feliz, más que contento. Con todas las flores que hoy recibo voy a hacer un jardín, no me queda más que agradecerles por tanto amor", expresó.