Yaya Muñoz quedó nominada en La casa de los famosos Colombia por la influenciadora Melissa Gate luego de que esta lograra dicho beneficio tras haber contestado el teléfono.

La creadora de contenido recibió una de las llamadas del teléfono, el cual tenía como mensaje "Intercambia a alguien de la placa por uno que no esté nominado", por lo que ella durante la gala de este 27 de febrero decidió quitar de la placa a Emiro Navarro y enviar a Yaya Muñoz para que quedara en riesgo de eliminación.

Una vez Melissa Gate reveló el nombre y envió a Yaya Muñoz a la placa de nominación, reaccionó.

Melissa Gate le confesó que cambió de opinión y por eso decidió nominarla a ella.

"Eres tan mala amiga mía, falsa, mala amiga, te confié tres cosas y me defraudaste, no quise pel*ar contigo, desde que llegué quise ser leal y lo sabes. Tan falsa como tu peluca y ojalá me vaya porque sino aquí sí va a ver pel*a. me encanta que se revivan los enemigos, acaba de llegar una enemiga que reviviste",, agregó.