La lista de celebridades que estarán en MasterChef Celebrity 2025 está compuesta por actores, cantantes, exdeportistas, creadores de contenido y comediantes. Entre ellos se destaca el nombre del humorista David Sanín.

David Sanín es un reconocido comediante y actor con más de 20 años de experiencia en la improvisación teatral y comedia.

El humorista también es conocido en redes sociales por su contenido de comedia y también por su escuela de improvisación llamada Acción Impro, en donde realiza contenido con más comediantes.

David le dijo 'sí' a la cocina más famosa de Colombia para darse a conocer ante millones de personas que ven MasterChef Celebrity.

Sanín promete ponerle todo su humor, carisma y chistes a la cocina de MasterChef Celebrity, en donde les mostrará a sus seguidores y a todos los televidentes su historia de vida y talento para la gastronomía.

El humorista fiel a su forma de ser, decidió compartirles la noticia a sus seguidores con una divertida foto en la que se ve encima de una de las estaciones de MasterChef Celebrity con una curiosa posición de la cual alardeó.

Me dejaron hasta montarme en la estación. Lamí esa espátula, generé contaminación cruzada, me puse un delantal y lo arrugué, me puse de gorra las fotos, ¿qué más quieren de mí?