Varios participantes de MasterChef Celebrity recibieron un fuerte llamado de atención por parte del jurado tras cometer diversas fallas durante el reto de camó de este jueves 10 de julio.

El reto de campo de este jueves consistió en un enfrentamiento entre parejas en donde los ganadores podían escoger a qué equipo querían pertenecer para el próximo reto. De esta manera, los participantes tuvieron un tiempo específico junto a una preparación asignada por el jurado de MasterChef para ser presentada en un tiempo establecido.

Aunque varios participantes lograron culminar el reto cumpliendo con las indicaciones del jurado, hubo unos que no siguieron las reglas y terminaron recibiendo un fuerte llamado de atención, siendo estos Patty Grisales, Luly Bossa, Michelle Rouillard y Andrea Guzmán.

Patty Grisales, Luly Bossa, Michelle Rouillard y Andrea Guzmán fueron las cuartas en pasar a las estaciones para llevar a cabo su enfrentamiento. Allí recibieron las indicaciones del jurado de MasterChef Celebrity en las que debían preparar un delicioso postre.

Sin embargo, las participantes no siguieron las indicaciones del jurado y terminaron por llevarse un fuerte regaño por parte de ellos. Y es que ambas parejas tenían a su disposición productos ya elaborados que podían usar de manera libre, sin tener que empezar desde cero.

“Hay un problema grave en esta competencia: no escuchan. Les dije una palabra clave: es un rompecabezas. Cuando estamos aquí los tres payasos (el jurado) explicando el reto, ustedes están pensando en la receta. Si Claudia no entra a esas estaciones, aquí no se presenta nada”, mencionó Belén.