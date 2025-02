Aunque todo parecía ir 'viento en popa' entre Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia, las cosas parecen haberse fracturado entre ellos por un desacuerdo.

Todo empezó cuando Norma Nivia y Mateo Varela se encontraban hablando con varios de sus compañeros, fue allí donde la actriz expresó su deseo de cambiarse de cama.

Sus compañeros le preguntaron la razón de su decisión y fue allí donde Mateo interrumpió para expresar que ella quería hacer eso porque estaba molesta con él.

Mateo Varela reveló que Norma supuestamente había soltado una flatulencia la noche anterior, un comentario que no le gustó a Normal para nada y fue allí done expuso que por él estar diciendo eso había tomado la drástica decisión.

Este comentario de Mateo provocó varias reacciones entre sus compañeros, muchos le expresaron que no había estado bien y que había perdido puntos con la actriz, a quien está acortejando.

El torno burlesco y lo que dijo Mateo Varela no le gustó para nada a Norma Nivia quien de manera fuerte le contestó a Mateo que la había 'embarrado' con ella y sacó a relucir su baja estatura.

Tras de que bien enano y ya me cuesta eso, no se ayuda nada.

Mateo, siguió tomándoselo con humor y decidió responderle con creatividad para bajar los ánimos que se estaban subiendo en la barbería entre ellos.

Tras esta discusión, Norma decidió salirse de allí y posteriormente comentó lo sucedido con Camilo Trujillo y Mauricio Figueroa.

Norma Nivia les expresó a sus compañeros que se sentía bastante molesta con Mateo Varela por su comentario y por estar exponiéndola con sus compañeros.

Yo estaba dormida en mi cama y no me di cuenta, y este me está boleteando.