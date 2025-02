Con el pasar de los días y semanas dentro de La casa de los famosos Colombia, los participantes empiezan a extrañar a sus familiares y seres queridos, muestra de esto fue Yina Calderón.

La creadora de contenido Yina Calderón se sinceró con La Toxi Costeña dentro de La casa de los famosos Colombia y le expresó su tristeza por no ver a varios de sus seres queridos y amigos, como Epa Colombia.

El tema llegó al caso porque en la noche del 21 de febrero, la mejor amiga de Emiro Navarro y algunos de sus seguidores llegaron hasta las afueras de La casa de los famosos Colombia para darle gritos de apoyo y ánimo al influenciador.

Yina Calderón confesó que le parecía raro y extraño que sus hermanas con sus personalidades como eran no hayan ido hasta las afuera de La casa de los famosos Colombia a darle gritos de apoyo.

Mis hermanas que son tan alborotadas y no han venido, se me hace raro.

Las otras dos personas que Yina aseguró que se le hace raro que no vayan a apoyarla desde afuera era su mejor amigo y la influenciadora Epa Colombia.

Yina Calderón mencionó a la influenciadora Epa Colombia, otra de sus mejores amigas, con quien tiene una estrecha y cercana relación fuera de la competencia.

La Dj de guaracha aseguró que se sentía abandonada por su amiga Epa Colombia, porque sabía ella podía ir hasta en helicóptero.

Tanto es el desconsuelo de Yina Calderón que, llegó a expresarle a La Toxi Costeña que sentía que su amiga Epa Colombia la había olvidado.

No entiendo, será que mi amiga Epa se olvidó de mí y yo no me he olvidado de ella.