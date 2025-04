La actriz Norma Nivia se desahogó tras romper en llanto asegurando que no se aguanta más las pullas de Yina Calderón en medio de la ausencia de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó Manelyk al salir de La casa de los famosos All Stars para el intercambio con Melissa

¿Qué dijo Norma Nivia sobre Yina Calderón y Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

En conversación con la Toxi Costeña, Emiro Navarro y Laura González les contó que estaba cansada de los comentarios que le hacía Yina Calderón tras las escenas que vio de ella en el cine criticando a la empresaria y la influenciadora Karina García.

Según indicó ya sintió la ausencia de Melissa Gate, quien era su refugio en ese tipo de situaciones.

"Ya me entró el presentimiento de que sí se fue y con ella era la única con la que podía hablar de lo que me hacen esas otras dos que no me sueltan. De pronto se fue para algo chévere para ella, pero me quedo sola sin poderme defender de esas dos. Estoy mamad* aguantándome mi*** de Yina", estoy cansada", dijo entre lágrimas.

Artículos relacionados Viral Influencer muere después dar a luz ¡Luchó por años contra la infertilidad!

La Toxi Costeña, Emiro Navarro y Laura González intentaron tranquilizarla mencionándole que Melissa Gate va a volver e indicaron que hablarían con Yina Calderón para que le bajara con su actitud en su contra.

Artículos relacionados Yina Calderón Famosos de All-Stars opinan de Yina Calderón, sospechan que podría ser el intercambio de Manelyk

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras conocer el llanto de Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia?

La Toxi Costeña se acercó a Yina Calderón y le contó la situación, a lo que la empresaria detalló que si no se aguantaban la presión no debían mencionarla, pero detalló que le bajará a sus pullas.

Sin embargo, indicó que si volvía a irse contra ella o alguna de sus amigas no se iba a quedar callada.

Asimismo, le recordó que le hiciera mención de que Melissa Gate iba a volver y que no se preocupara por eso, pero que entendía que se había quedado sin su amiga.