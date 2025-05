El pasado domingo 4 de mayo, los colombianos presenciaron una nueva jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia, donde varios participantes estuvieron a punto de abandonar el reality para siempre. Finalmente, fue Norma Nivia quien obtuvo la menor cantidad de votos y quedó fuera de la competencia. Tras su salida, la actriz jugó su última carta y decidió dejar en placa a Yina Calderón. Al acercarse al mundo real, reveló la verdad detrás de su decisión.

¿Por qué Norma Nivia dejó a Yina Calderón en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia?

En una entrevista con Santiago Vargas, periodista del programa matutino de Canal RCN, ‘Mañana Express’, Norma Nivia reveló la verdadera razón por la que decidió dejar a Yina Calderón nominada. Recordemos que, en La Casa de los Famosos Colombia, cada participante eliminado tiene derecho a escoger a quien poner en riesgo de eliminación al inicio de la semana.

Norma Nivia comenzó comentando, con tono sarcástico, que había decidido dejar a Yina nominada "por querida". Sin embargo, pronto rompió el silencio y explicó la verdadera razón detrás de su decisión. La actriz relató el "maltrato" que había recibido por parte de Yina, y llegó a asegurar que había vivido una situación de "m*toneo".

"Decidí dejarla nominada porque Yina me dio demasiado duro. Ella me maltrató mucho, me hizo m*toneo. Una pelea es cuando dos personas se contestan, pero cuando una se queda callada como yo durante un mes y la otra solo insulta, eso es m*toneo. Así que, por bullying, la dejé nominada".

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras ser nominada por Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia?

Tras ver su fotografía proyectada en el televisor de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón no dudó en reaccionar asegurando que aceptaba la nominación de Norma Nivia. Además, comentó que la actriz era quien debía haber ingresado al top 10.

Norma Nivia revela la verdad detrás de su nominación a Yina Calderón en La Casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

“Que Norma me haya dejado nominada no significa que yo no reconozca que debió haber estado en el top 10, acepto su nominación, tuvimos muchos problemas entonces pues es lo más lógico, pero aun así siento que ella merecía estar en el top 10 porque fue una mujer de empuje, que le metió la ficha (...) no pasa nada, yo asumo la nominación”