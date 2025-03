La actriz Norma Nivia aseguró una semana más de competencia en La casa de los famosos Colombia 2025. Esto se dio porque recibió tres votos en la nominación positiva, quedó empatada con La Toxi costeña y eso les permitió que las dos salieran de la placa.

Uno de los votos determinantes para la salvación de Norma Nivia fue el de Melissa Gate. La actriz es amiga de la influenciadora, pero en la actividad del detector de mentiras destaparon que ha hablado mal de ella.

Norma habló frente a una de las cámaras 24/7 del reality del Canal RCN y allí comentó que no comprende cuándo pudo haber tachado a Melissa Gate, pero de ser así se retractaría y hasta le pediría disculpas.

De acuerdo con la artista, ella sabe que Melissa Gate es linda y noble, razón por la que es el momento en el que todavía no ha podido entender cómo fue que la 'embarró', pero se presentará la situación en la que se dará cuenta y tratará de reivindicarse.

"Melissa me quiso dar ese voto definitivo y me salvó de que me fuera. Estar aquí no es fácil... A veces uno se deja consumir por el ambiente, por el juego, pero yo estaba preparada incluso hasta para que el candado me lo pusieran a mí", recalcó Norma Nivia.