La actriz Michelle y la improvisadora Valeria tuvieron que cocinar juntas en MasterChef Celebrity, pero tuvieron algunas diferencias.

Los participantes tuvieron que hacer un nuevo reto de la caja misteriosa negra por parejas en el que debían cocinar pescuezos de pollo relleno.

Las parejas fueron conformadas por los ganadores del más reciente pin de inmunidad, el actor Ricardo Vesga y el exfutbolista Mario Alberto Yepes.

Los dos acordaron cómo hacer las parejas para esta prueba y decidieron que Michelle trabajara con Valeria.

La única participante que quedó sola fue la presentadora Violeta Bergonzi, quien por decisión propia lo hizo luego de que alguien quedara sin pareja.

Las dos repartieron funciones una vez empezó el reto, pero posteriormente comenzaron a tener algunas diferencias sobre la preparación.

Tanto así, que la presentadora Claudia Bahamón decidió visitarla en la estación y Valeria aprovechó su presencia para que mediara por ella y pudiera tranquilizar un poco a la actriz, que ella la sentía un poco estresada.

Michelle señaló que ella no estaba estresa, que estaba bien, pero estaba preocupada de que no alcanzaran a cumplir con el reto.

La presentadora opinó al respecto, indicando que ella entendía a Michelle sobre su perfeccionismo y Valeria le respondió indicando que se trataba de disfrutar el proceso.

"Para pelear se necesitan dos y yo no voy a hacer esa persona que pelee, entonces me dedico a lo mío y Michelle al fin se calma y creo que es cuestión de algo muy personal y para mí la perfección no existe", señaló Valeria.