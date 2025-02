Melissa Gate no desaprovechó el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia 2025 para exponerle a Yina Calderón las múltiples razones por las que quisiera verla dentro de La casa de los famosos Colombia.

Fiel a su estilo, Melissa Gate comenzó diciéndole que ahora no solo tenía que aguantar su 'hate', sino también el que le hacía su familia, aludiendo a las palabras que le dijo Leonela Calderón en la visita de congelados que recibió Yina este sábado 15 de febrero.

¿Cuáles fueron las razones por las que Melissa Gate quiso que Yina Calderón se fuera de La casa de los famosos Colombia?

La primera razón que expuso Melissa es que no aguantaba más su ola de críticas y mal ambiente en la convivencia del reality. Lo segundo que le dijo, es que ella no tenía ningún sentimiento negativo hacia ella, porque al parecer Dios se le había adelantado. También le dijo que le parecía una persona fea por dentro y por fuera.

"Quiero que te quede algo muy claro, querida: yo no te odi%, te odirar%a, pero eres fea, Dios te odi& primero... Aparte de que eres metida y chismosa y todo el tiempo te estás metiendo en mi vida, me sobran más que estas razones para desear que te vayas de esta casa. Además, eres la única persona en Colombia con la que he tenido problema, de hecho en Colombia", dijo Melissa.

¿Qué le respondió Yina Calderón a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

Tras las palabras de Melissa, Yina Calderón tomó la palabra dejando claro que no le iba a hablar al personaje de Melissa sino a la persona. "Pídale a Dios, si es que crees en él, que yo no vaya a entrar por esa puerta, porque si regreso me voy a encargar de hacerle la vida a cuadritos hasta que usted o yo se vaya de esta casa".

La empresaria de fajas cerró diciendo que no pensaba aguantarse cuatro meses junto a ella en el reality de convivencia, por lo que esperaba que más pronto que tarde una de las dos se fuera.

