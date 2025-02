José Rodríguez, modelo caleño y entrenador físico que participa en La casa de los famosos Colombia, reveló durante una emotiva dinámica del programa su estrecha conexión con el fútbol colombiano a través de su padre, el reconocido 'Willy' Rodríguez, quien dejó huella en equipos como Cúcuta Deportivo, Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe.

Artículos relacionados Producciones RCN ¡Más de 3 millones de descargas! En la App del Canal RCN tus programas favoritos, cuando y donde tú quieras

¿Qué papel jugó 'Willy' Rodríguez, papá de José Rodríguez en el fútbol colombiano?

El padre del participante desarrolló una destacada carrera futbolística que culminó en 1997 con el Técnico Universitario. Posteriormente, 'Willy' Rodríguez se dedicó a la dirección técnica en divisiones menores del Valle del Cauca, hasta alcanzar su debut como estratega profesional con Uniautónoma en 2012.

Sin embargo, sus más grandes registros se dieron después de dicho año al ampliar su trayectoria con reconocidos equipos profesionales de fútbol como Atlético Bucaramanga, Real Cartagena, Jaguares de Córdoba, San Francisco de Panamá y Boca Juniors de Cali.

José, también aprovechó su relato en el programa para contar infidencias sobre su historia familiar, la cual no estuvo exenta de dificultades. Entre lágrimas, recordó la separación de sus padres, María Mercedes Cárdenas y 'Willy' Rodríguez, motivada por episodios de engaño y malos tratos.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

¿Cómo es la relación de José Rodríguez de La casa de los famosos Colombia con su papá?

Según las palabras del también creador de contenido, la relación con su papá estuvo muy fracturada por los tratos hacia su mamá y que eso generó que 'Willy' no fuera bienvenido en el hogar.

"No era feliz y era muy mujeriego, por eso en mi casa no era querido mi padre, no era bienvenido", expresó José con lágrimas en sus ojos.

Recuerda que puedes disfrutar GRATIS de las 24 horas en vivo de La casa de los famosos Colombia, descargando la App. Descárgala aquí.