Tras confirmarse la participación de Yina Calderón en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, se generó una avalancha de reacciones en las redes sociales.

Muchos internautas y seguidores del reality compartieron sus opiniones sobre su ingreso, especialmente porque entre los confirmados hasta ahora figuran algunos famosos con los que ha tenido inconvenientes en el pasado.

Melissa Gate se pronuncia sobre Yina Calderón en La casa de los famosos

Entre los participantes se encuentra la modelo y creadora de contenido, Melissa Gate, quien no dudó en expresar su opinión sobre el ingreso de una de sus contrincantes, con quien tendrá que compartir 24/7.

Melissa Gate mencionó de manera divertida cómo llama a Yina Calderón, "Abigail", y destacó que no tiene nada que decir sobre ella. Lo único que compartió, y que muchos interpretaron como una indirecta para Yina, fue que espera que quienes se refieran a ella tengan cuidado con su apariencia, ya que no desea que alguien que no luzca bien lo haga.

Posteriormente, al ser preguntada sobre quién consideraba su competencia, Melissa, con orgullo, afirmó que no ve a nadie como competencia. Se considera lo suficientemente fuerte y capaz de permanecer en el reality.

Cuál nueva, quién es ella, no la conozco, no sé… ah, Abigail, estás hablando de Abigail, no todo bien. Lo único que tengo para decir es que si van a hablar mal de mi procuren estar bien vestidas, no quiero andar en boca de ninguna mal vestida por ahí en eventos sociales. Por mi parte yo la ignoraré hasta que de que ella crea que está; Ninguna es competencia para mí, ninguna es como yo y ese es mi poder.

La Liendra responde a la participación de Yina Calderón en La casa de los famosos

Otro de los que compartió su opinión sobre la participación de Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia fue La Liendra, quien reveló que la DJ de guaracha no le preocupa en lo absoluto, ya que actualmente está enfocado en competir con todos los participantes y ella no representa una preocupación para él.

Por mí, pues que la gente lo disfrute… Yo no pienso en ella la verdad, pienso en La casa, en los otros participantes, yo no tengo nada personal, no voy a ella, voy para jugar con todos, en mi mente no está…

La Liendra reveló cuál participante le parece una competencia fuerte

Así mismo dio a conocer que a su consideración, el Flaco Solorzano le parece un gran competidos y un participante con el que se debe ser muy estratégico.