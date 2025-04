A quién quiere sacar Melissa Gate de La casa de los famosos

Los ánimos en La casa de los famosos Colombia siguen tensos, y la jornada de eliminación de este domingo 6 de abril no parece contribuir a la tranquilidad dentro del reality. En las últimas horas, los participantes en riesgo han hecho campaña para quedarse, mientras que otros, como Melissa Gate, han aprovechado el momento para decir a quién les gustaría ver fuera de la competencia.

¿Quién debería abandonar La casa de los famosos, según Melissa Gate?

Luego de varios inconvenientes con Laura González dentro de La casa de los famosos Colombia, en donde la comunicadora social no solo arremetió contra Karina García, sino que además usó uno de sus ‘chistes’ políticamente incorrectos para nominar a Alerta, Melissa Gate comentó que le gustaría ver fuera de la competencia a ella.

Además, pidió a sus seguidores que ayudaran a Alerta a regresar a La casa de los famosos con un buen porcentaje durante la jornada de eliminación de esta noche, luego de que el humorista le comentara que había tenido un nuevo inconveniente con Laura.

“Hoy tuve un problema con Laura porque humildemente le dije que me pidiera o me ofreciera disculpas o se retratara, o sencillamente me demostrara por qué dijo eso (que estaba enamorado de Karina)”, mencionó Alerta.

Ante esto, Melissa expresó que “por esta razón y más, ella se tiene que ir de la casa. Espero que Alerta entre con un buen porcentaje y que ella se vaya de la casa”.

¿Cuáles fueron las razones para que Melissa afirmara que quiere a Laura fuera de La casa de los famosos?

Según comentó Melissa, además de haber arremetido contra Alerta, también había realizado un comentario que la había perjudicado directamente a ella. Pues Laura se tomó el atrevimiento de contar cuántos pares de zapato tenía la influenciadora dentro de La casa de los famosos y ocasionó que El jefe les ordenara sacar la mayoría de los calzados y les realizó un llamado de atención.

Melissa Gate sorprendió al revelar quién debería salir pronto de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).