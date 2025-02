La casa de los famosos: Melissa se declara independiente

Tras la salida de La Jesuu de La casa de los famosos Colombia y sus palabras dirigidas a Emiro Navarro y Yaya Muñóz, los participantes del reality quedaron en alerta sobre lo que realmente podría estar ocurriendo en la competencia sin que ellos lo notaran. Por esta razón, cada uno tomó acciones, entre ellos Melissa Gate, quien aprovechó las cámaras para enviar un contundente mensaje a los colombianos: jugará de manera independiente.

Melissa Gate sorprende en La casa de los famosos y se declara independiente

Con la mescla se sensaciones y energías que se han sentido en La casa de los famosos Colombia en los últimos días Melissa Gate tomó una decisión que podría cambiarlo todo en La casa de los famosos: se declaró completamente independiente y lanzó una advertencia que dejó a más de uno en shock. “Esto es guerra”, sentenció, dejando claro que no piensa dar marcha atrás.

“Que les quede muy claro: los amigos de mis enemigos no son mis amigos, así de simple. Yo acá ya no voy a jugar con nadie, yo estoy sola con ustedes”, comentó. Incluso, aprovechó para hablarle directamente a los colombianos: “Si ustedes me quieren apoyar, si ustedes quieren que yo gane, si ustedes me quieren tener acá, bien. Y si no, normal, me mandan para mi casita que allá también soy feliz”.

Melissa Gate dejó claro que no llegó a La casa de los famosos a hacer ningún tipo de complot o alianza, por lo que desde este momento se declaró en guerra con los participantes que intenten sacarla del reality. “Yo aquí no vine ni a hacer complot, ni a aliarme con ninguno. El que me quiera sacar, que me saque haber si es capaz. Esto es guerra, esto ya empezó”, anunció.

Melissa Gate desconfía de Coco en La casa de los famosos Colombia

Incluso, la joven influenciadora aprovechó el momento para manifestar su desconfianza en Coco, ya que antes de todo el problema que surgió con las Chicas Fuego, él era muy cercano a ellas.

“Coco estuvo una semana con ellas (las Chicas Fuego) de aquí para allá, y de un momento a otro lo traicionaron y ya acá haciéndose que él no, que él nunca. Yo lo vi una semana muy con las de allá, así que yo no sé, yo en esa gente no confió”.