La influenciadora Melissa Gate respondió si teme que el cantante Altafulla y la influenciadora Karina García le quiten el trono en La casa de los famosos Colombia.

Durante el debate de La casa de los famosos Colombia donde los semifinalistas dieron a conocer las razones por las que deben quedarse y ganarse el reality, los participantes recibieron preguntas por parte del público.

Una de ellas fue dedicada a Melissa Gate, donde la cuestionaron sobre si sentía miedo por parte de Altafulla y Karina García de que ellos pudieran quitarle el trono luego de que muchos la han calificado como "la reina".

La influenciadora reaccionó y detalló que no siente temor de ellos, indicando que considera que tienes estrategias de juegos muy diferentes.

"Yo nunca me he autoproclamado como la reina de esta casa, te recuerdo que Colombia y 13 países de Latinoamérica votaron por mí y no creo que ellos me puedan quitar el trono porque competimos en cosas muy distintas, ellos hacen contenido triple... y mi contenido es familiar, ellos se basan en mentirle a la gente y yo siempre hablo con la verdad y me voy de frente", dijo.