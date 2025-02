La influenciadora Melissa Gate cumplió años este 4 de febrero en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN, y sus compañeros decidieron celebrarle esta fecha tan importante.

La creadora de contenido amaneció muy nostálgica por no poder estar en este día junto a su mamá y su hijo.

Sin embargo, sus compañeros la hicieron sentir muy querida, debido a que con ayuda del Jefe, que les dio los ingredientes para preparar una torta vegana, le prepararon dicho ponqué y decoraron la barbería con bombas para sorprenderla.

Allí le cantaron el tradicional “feliz cumpleaños”, provocando llanto en la paisa, quien no suele celebrar su cumpleaños en su vida real y quien quedó gratamente sorprendida con los famosos por ese detalle tan especial que tuvieron con ella.

“Me siento realmente bendecida por tenerlo acá, yo no soy de estas cosas, no soy de celebrar esto, me siento muy feliz y muy especial. No me imaginé pasar un cumpleaños con personas que no conozco, pero que a la vez se han vuelto parte de mi vida, me quede mucho o poco tiempo, creo que ya muchos se han ganado un lugar en mi corazón, gracias, las palabras sobran”, señaló.