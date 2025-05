La influenciadora Melissa Gate se conmovió luego de escuchar una emotiva historia del creador de contenido Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.

El Jefe puso a los participantes a hablar sobre su mayor éxito y fracaso en su vida, donde el influenciador Emiro Navarro contó que su gran logro fue haberle dado una casa a su mamá luego de varios obstáculos, pues no quería que su mamá siguiera trabajando en casa de familia haciendo aseo porque sufría muchas humillaciones.

"Mi meta siempre fue ahorrar para el apartamento para mi mamá, en un diciembre lo pude lograr luego de que como yo no tenía vida crediticia y ningún banco me podía hacer el préstamo y tenía que desistir del apartamento y faltando unos días para firmar y desistir del apartamento un banco me aprobó el crédito y eso era lo único que quería en la vida", dijo.