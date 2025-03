¿Melissa Gate quiere salir de La casa de los famosos Colombia?

Melissa Gate, la carismática influencer paisa, ha sido una de las figuras más destacadas en la actual temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2025. Su participación ha estado marcada por su fuerte personalidad, sus enfrentamientos con otros concursantes y su posición independiente dentro de la competencia.

Desde su ingreso a la casa, Melissa ha demostrado ser una competidora aguerrida y decidida. Su capacidad para generar contenido y mantener al público entretenido la ha convertido en una de las favoritas. Sin embargo, su estancia en la casa no ha estado exenta de conflictos. Uno de los más notorios es su constante enfrentamiento con Yina Calderón, otra de las participantes más polémicas del reality, situación que las ha llevado al límite.

Recientemente, Melissa sorprendió a todos con unas declaraciones en las que manifestó su cansancio y su deseo de abandonar la competencia:

"Dios, capaz y me deja y me pone hasta el final para ganar. Yo en manos de él prefiero no dejar nada… Ahora no Señor, ahora no quiero ser tu mejor guerrera, soltáme; soltáme que ya acabé. Me quiero ir para mi casa, quiero estar tranquila con mis perros".