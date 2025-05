Melissa Gate y ‘El Flaco’ Solórzano protagonizaron un tensionante momento en La casa de los famosos Colombia que dejó a más de uno desconcertado. Pues es la primera vez que ambos participantes tienen una diferencia dentro de la competencia. ¿Qué pasó entre los dos?

¿Por qué Melissa Gate se fue en contra de ‘El Flaco’ Solórzano en La casa de los famosos?

Tras una gala de eliminación llena de tensión y con la competencia cada vez más reñida, los ánimos dentro de La casa de los famosos Colombia están al límite. La presión por mantenerse en el reality ha llevado a los participantes a luchar con todo por el liderazgo semanal, lo que ha empezado a generar fricciones entre ellos.

Melissa Gate no se aguantó más y le cantó la tabla a ‘El Flaco’ en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Durante la reciente prueba de liderazgo, mientras algunos optaron por tomársela con calma, otros idearon estrategias claras para asegurar el control de la semana. Ese fue el caso de Melissa Gate, quien tenía un plan bien trazado: que su compañero Emiro ganara el liderazgo. Sin embargo, ‘El Flaco’ Solórzano, actuando sin una estrategia clara, terminó interfiriendo sin querer en los planes de Melissa, lo que desató su molestia.

La influenciadora no ocultó su enojo y se fue de frente contra el actor. “Tengo mucha rabia y estoy muy molesta con usted. Primero, porque me decepcionaste, pensé que éramos amigos. En estos momentos yo estoy cegada por la ira, entonces voy a evitar hablar contigo, porque no quiero lastimarte y decirte cosas de las cuales me pueda arrepentir. Haz tu juego, no te metas en mi juego”, expresó visiblemente alterada.

¿Melissa Gate y ‘El Flaco’ Solórzano arreglaron sus diferencias en La casa de los famosos Colombia?

Horas más tarde, ‘El Flaco’ Solórzano buscó a Melissa Gate para hablar sobre lo sucedido y manifestarle que se sentía mal por haber ocasionado un mal en su juego. El actor le explicó que pensaba que estaba bromeando, pero al percatarse de que no era así se había sentido mal. "Yo pensé que estaba chanceando, pero de verdad me he sentido mal”.

Sin embargo, la relación entre ambos participantes parece haber retomado su rumbo y habrían logrado aclarar sus diferentes.