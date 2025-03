La influenciadora Melissa Gate reveló a sus millones de fanáticos cómo se ha ido adaptando al cuarto Fuego en La casa de los famosos Colombia luego de que durante la gala de este lunes 24 de marzo fuera cambiada de cuarto.

La creadora de contenido Karina García fue la ganadora de la prueba de liderazgo, por lo que, logró convertirse en la nueva líder de la semana.

Con dicho triunfo el Jefe le dio como uno de sus beneficios poder organizar a los participantes en los cuartos a su gusto.

En medio de su reorganización, la paisa decidió enviar a Melissa Gate al cuarto Fuego, la cual fue bastante polémica debido a la reacción de la influenciadora quien rompió en llanto y se mostró muy inconforme con la decisión.

Sin embargo, este martes 25 de marzo Melissa Gate se mostró con otra actitud y destacando su personalidad lanzando varios comentario con sarcasmo en su personaje destacando que podría hacerse amiga de su rival, la empresaria Yina Calderón tras haber quedado en el mismo cuarto.

"Ya no tengo enemigos en este cuarto, ya con todos hice las paces, con todos, con todos. Me voy a volver amiga de Yina, aunque ella no lo quiera jajaja. Ella es la que me odia y habló mal de mí, que a mí no me conocía nadie, que yo era un cero a la izquierda, pero ahora soy muchos ceros a la derecha", dijo.