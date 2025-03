Los congelados volvieron a La casa de los famosos Colombia y en la última gala en vivo del reality del Canal RCN Emiro Navarro recibió una visita muy especial, la de su mamá.

La señora Fabiola fue invitada por el Jefe de La casa de los famosos Colombia para visitar y darle un mensaje de ánimo a su hijo Emiro Navarro.

La progenitora de Emiro ingresó a La casa de los famosos Colombia con un león de peluche el cual al parecer le envió el grupo de seguidores al influenciador.

Fabiola aprovechó el momento para expresarle todo su amor y apoyo a su hijo, dejándole claro que está orgullosa de su desempeño y también aprovechó para agradecer a algunos participantes que han apoyado a Emiro.

Asimismo, los 'jalones de orejas' para otros participantes como Camilo Trujillo y Lady Tabares no pasaron por desapercibido.

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Fabiola conversó con Carla Giraldo y Marcelo Cezán sobre su sentir al volver a ver a su hijo tras más de un mes.

La mamá de Emiro aseguró que evitó no llorar al volver a ver a su hijo, esto para no afectarlo a nivel emocional. Por otra parte, Fabiola se mostró feliz por verlo más delgado.

Ha sido difícil no estar junto a Emiro, me contuve las lágrimas para no desestabilizarlo. Lo vi bien, flaco, y para mí mi hijo ya es un ganador.