Mauricio Figueroa, el participante de mayor edad en La Casa de los Famosos Colombia, ha expresado en varias ocasiones su deseo de abandonar el reality. Incluso, ha pedido al público que no vote por él. Sin embargo, en la gala del 9 de marzo, los televidentes le demostraron su apoyo una vez más y lo mantuvieron en competencia.

Antes de conocer los resultados de las votaciones, el actor ya se había despedido de sus compañeros, seguro de que su salida era inminente. Sin embargo, el público decidió lo contrario: obtuvo el 17.58% de los votos, la tercera cifra más alta, y regresó a la casa.

El actor se quedó sin palabra y respiró antes de regresar a la casa. Sus compañeros lo recibieron con un gran abrazo y él lloró porque su mayor deseo es salir.

Karina García se comprometió en ser su "terapeuta" y en ayudarlo a hacer más amena su estadía.

En ocasiones anteriores, el actor explicó que necesita atención médica para su rodilla y que extraña su vida cotidiana. También mencionó su incomodidad con el ruido dentro de la casa y con ciertas actitudes de algunos participantes.

En una conversación con El Jefe, Figueroa habló sobre su experiencia en La Casa de los Famosos Colombia. Comentó que ha notado como algunos pierden el respeto y la lealtad dentro del reality.

También confesó que esta ha sido la experiencia más grande de su vida, pero que nunca pensó que sería tan exigente.

"Siento que no soy el mismo Mauricio que era, me siento maleable. Le doy gracias a la vida, pero no puedo más", añadió.