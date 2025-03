El actor Mauricio Figueroa y la influenciadora Melissa Gate protagonizaron una emotiva conversación en La casa de los famosos Colombia.

Los famosos dialogaron en el cuarto Fuego, donde el actor le reiteró a la creadora de contenido sus deseos de irse de La casa de los famosos Colombia debido a su física y mental.

"He tratado de ponerme en paz con todos en la casa, hasta con las personas que menos quiero y sin embargo recibo esa misma actitud y grosería. Tengo mi parcero que es el Jefe que me ha ayudado mucho. Cuando me vaya me van a hacer falta, usted me va a ser falta porque no voy a tener a quién odi*r con amor. Quiero que no pele*n, que se quieran, que haya armonía", le dijo el actor a la paisa.