Mateo Varela le explicó a la mamá de Altafulla las diferencias que ha tenido con su hijo durante los días de convivencia en La casa de los famosos Colombia. En la conversación también mencionó a Karina García.

¿Por qué Mateo Varela se disculpó con la mamá de Altafulla?

El modelo y participante del reality aprovechó un espacio con doña Rosemary Blanco, madre de André Altafulla, para disculparse por las fuertes palabras que le dijo recientemente a su hijo durante la prueba de salvación.

Mateo Varela y Andrés Altafulla tuvieron una discusión en La casa de los famosos | Foto del Canal RCN.

Mateo le relató a la señora lo ocurrido con Altafulla y también con su pareja, Karina García. Explicó que, en su caso, le resulta difícil no reaccionar cuando se meten con las personas que aprecia o lo atacan directamente. “Toda acción tiene una reacción”, comentó.

Durante el diálogo, Mateo reconoció que las diferencias con Karina pudieron haberse originado por algo que él dijo.

“Yo no me quiero victimizar. Le dije una palabra y ahí se desató todo. La traté de decir como bruta. A ella le dolió. Esto avanzó, pero hay formas y formas... diferente la palabra mía a esa. Sin embargo, ya pasó. Yo no soy misógino y su hijo no es nada de lo que le han dicho”, afirmó.

Así Mateo intentó explicar que sus diferencias con Karina García ya son cosa del pasado e insinuó que muchas de las palabras que han usado a lo largo del programa han sido una consecuencia del momento, pero no porque en realidad así lo piensen.

El joven, conocido como “Peluche”, también aprovechó para disculparse con doña Rosemary por si en algún momento no se comportó adecuadamente con su hijo. Ella, sin embargo, le restó importancia al asunto y respondió: “Tranquilo, mijo, que no te has equivocado. Fue un momento de furor”.

Altafulla y su mamá, la señora Rosmary | Foto del Canal RCN.

¿Qué piensa Mateo de la música de Altafulla?

En la misma charla, Mateo elogió el talento musical de André Altafulla y animó a su madre a seguir apoyando su carrera artística.

“Yo no sé nada de música, pero Altafulla canta muy bien. Tiene temas muy buenos. Me gustan varios, y por más enojado que esté con él, canto sus canciones. No dude del talento de su hijo, porque puede llegar demasiado lejos”, expresó.

Doña Rosemary confesó que, como padres, no fue fácil aceptar que su hijo se dedicara a la música en lugar de seguir la carrera de ingeniería, pero reconoció su vocación artística.

Se acerca la gran final de La casa de los famosos Colombia 2025

¿Cuándo es la final de La casa de los famosos Colombia?

El 9 de junio de 2025 se conocerá el nombre del ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

