Mateo Varela ‘Peluche’ continúa sorprendiendo a Norma

Mateo Varela ‘Peluche’ volvió a enternecer a los televidentes de La casa de los famosos Colombia con una ingeniosa sorpresa para Norma Nivia. Y es que el encierro no ha sido un impedimento para que el joven influenciador continúe conquistando el corazón de la actriz, logrando sus detalles con la complicidad de varios aliados.

Artículos relacionados Producciones RCN ¡Más de 3 millones de descargas! En la App del Canal RCN tus programas favoritos, cuando y donde tú quieras

El tierno detalle que Mateo Varela ‘Peluche’ tuvo con Norma Nivia en La casa de los famosos

Tras la prueba de salvación, Peluche notó que en la terraza habían colocado varios ramos de rosas para decorar el ambiente. Con una idea en mente, le pidió a ‘El Negro’ Salas que tomara una sola flor sin que Norma sospechara que era para ella. Temeroso de que El Jefe lo regañara, Salas pidió permiso a las cámaras antes de tomar la rosa. Luego, el actor se la pasó a Peluche, quien continuó su plan al entregársela a Mauricio Figueroa para que la dejara en su cama.

Artículos relacionados Producciones RCN Descarga la app de Canal RCN y disfruta de nuestra programación en vivo las 24 horas

Cuando todo estuvo listo, Peluche llamó a Norma para sorprenderla con el detalle. La actriz, emocionada, agradeció el gesto con un tierno beso.

Internautas aplauden la constancia de Peluche para conquistar a Norma Nivia

Desde que Mateo "Peluche" comenzó a demostrar su interés por Norma Nivia, muchos han seguido de cerca su historia, destacando su constancia y detalles para conquistarla. En redes, los comentarios no se han hecho esperar, y varios aplauden su forma de ganarse el corazón de la actriz.

Bien Peluche, así se conquista todos los días a las damas, me gusta su estilo con flaca”, escribió un usuario. Otros resaltan lo afortunada que es Norma al recibir tantas muestras de cariño: “Norma se merece un hombre con muchos detalles y Mateo se lo está demostrando, disfrútenlo”. Incluso hay quienes recuerdan cómo al inicio ella no buscaba una relación, pero todo cambió: “Ella no quería nada con nadie, pero él se ha ganado el cariño y el amor de ella, y como dice él: ‘Yo la quiero, así como es’. ¡Este man quiere a esta mujer!”