Manelyk González ingresó a La casa de los famosos Colombia el pasado martes 8 de abril y desde su llegada llamó la atención de los televidentes quienes notaron cierto ‘gusto’ de la influenciadora mexicana en Mateo Varela que se reforzó con un leve acercamiento que tuvieron en la cocina de la afamada casa.

¿Mateo Varela y Manelyk González coquetearon en La casa de los famosos Colombia?

Luego del ingreso de Manelyk González a La casa de los famosos Colombia y de protagonizar momentos tensos con Yina Calderón, la influenciadora mexicana optó por entablar una charla amena con Emiro Navarro. Sin embargo, la conversación fue interrumpida por Mateo Varela, quien se le acercó con una curiosa pregunta.

“¿Cómo es que te llamas tú? Tengo muy mala memoria. Yo me llamo Mateo, pero me dicen Peluche, yo le digo a todo el mundo Peluche, ¿te puedo decir Peluche?”, comentó Mateo. Ante la particular propuesta, Manelyk respondió de forma positiva.

Más adelante, el creador de contenido le ofreció total libertad para tomar lo que quisiera del refrigerador: “Lo que quieras coger, todo está permitido”, dijo, a lo que Manelyk respondió con un coqueto “gracias, bebé”.

El breve intercambio no pasó desapercibido para los seguidores del programa, quienes en redes sociales comenzaron a especular sobre si entre Mateo y Manelyk podría surgir algo más que una simple amistad, pese a que este tiene una relación con Norma Nivia.

¿Por qué internautas aseguran que Manelyk sintió atracción por Mateo en La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena destacar que, durante su presentación con los demás participantes de La casa de los famosos Colombia, Manelyk González habría mostrado un interés especial en Mateo Varela. A diferencia de lo que hizo con los otros concursantes, la influenciadora le preguntó su nombre directamente, un gesto que muchos interpretaron como una señal de atracción.

¿Qué está pasando entre Mateo y Manelyk? Su cercanía no pasó desapercibida. (Foto Canal RCN).

Este detalle no pasó desapercibido y habría generado una breve reacción de celos en Norma Nivia. Aunque ella ya conocía el nombre de Manelyk, decidió preguntárselo igualmente, para luego mirarla de arriba abajo, lo que también fue comentado por los internautas. Por ahora, los televidentes no le quitan el ojo a este inesperado suceso.