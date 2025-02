Marlon reveló qué hubiera hecho si ganaba la salvación

Luego de ser eliminado de La casa de los famosos Colombia por ser el menos votado de la semana, Marlon Solórzano reveló en una dinámica qué habría pasado si, antes de su salida, hubiera ganado la prueba de robo de salvación y logrado vencer a Norma Nivia para obtener este beneficio: ¿se habría salvado a sí mismo o habría elegido salvar a Karina García?

¿A él o a Karina? Marlon reveló a quién habría salvado en La casa de los famosos

Marlon Solórzano habló sin rodeos sobre la decisión que habría tomado en caso de haber ganado la prueba de salvación de equitación vegana, en la que debía imitar el comportamiento de un caballo y dar su mejor show. De haberlo logrado, habría tenido que enfrentarse a Norma Nivia, la líder de la semana, para obtener el beneficio de la salvación.

Para ese momento, tanto él como Karina García, con quien mantenía un romance dentro del reality, estaban en placa y en riesgo de eliminación. Sin embargo, lejos de priorizar su relación, Marlon dejó claro que su objetivo en la competencia era firme y que, antes que nada, debía pensar en su bienestar y en el de su familia.

“Me hubiera salvado yo mismo. Primero soy yo, y si yo no estoy bien, no puedo darle estabilidad, por ejemplo, a mi familia. Entonces, obviamente, tenía muy claro mi objetivo”, aseguró, dejando claro que no habría arriesgado su permanencia en el programa por Karina.



¿Marlon Solorzano está enojado con Karina García de La casa de los famosos?

Vale la pena destacar que, tras su eliminación, Marlon Solorzano se enteró de diversas acciones que había tenido Karina García cuando no estaba presente como, por ejemplo, mostrar de más frente a las cámaras de La casa de los famosos Colombia y, en una ocasión, frente a Peluche.

Por esta razón, en una intervención junto a Carla Giraldo y Marcelo Cezán, le pidió a Karina que no lo siguiera decepcionando. Sin embargo, a pesar de lo sucedido, Marlon aseguró que está dispuesto a esperarla una vez salga del reality, pues considera que tienen muchas cosas de qué hablar.