La casa de los famosos: primer beso entre Marlon y Karina

Después de notoria tensión y miradas cómplices, el momento que muchos esperaban por fin llegó; Marlon y Karina protagonizaron su primer beso en La casa de los famosos Colombia, desatando una ola de reacciones en redes sociales. Con esto, la influenciadora acabó con el triángulo amoroso que involucraba a Peluche y Lady Tabares.

Marlon y Karina protagonizaron su primer beso en La casa de los famosos Colombia

24 horas después de la fiesta de ángeles que se llevó a cabo el pasado sábado 1 de febrero, Marlon y Karina tuvieron el acercamiento que los televidentes tanto esperaban, pues luego de una larga conversación en la cocina de La casa de los famosos Colombia, la pareja se dio un apasionado beso de buenas noches.

Recordemos que Karina se hospeda en la habitación Fuego, mientras que Marlon está en la habitación Agua. Aunque duermen en espacios distintos, esto no ha sido un impedimento para que su romance siga creciendo.

Lo que más llamó la atención fue que, durante la celebración, Karina había afirmado que aún no era el momento adecuado para besarse con Marlon y que él debía ganárselo. Pero su confesión a La Jesuu dejó ver que había una fuerte atracción: “A mí me encanta estar con él, más raro, con lo difícil que es que alguien me guste”, dijo la influenciadora.

¿Qué participantes de La casa de los famosos Colombia estaban interesados en Karina?

Desde su llegada a La casa de los famosos Colombia, Karina no pasó desapercibida, atrayendo varias miradas y conquistando más de un corazón. Sin embargo, tras cinco días de evaluar sus opciones, la joven influenciadora decidió quedarse con Marlon, cerrando así la puerta a otros pretendientes.

Entre ellos estaba Peluche, quien mostró interés en ella, al igual que Lady Tabares, quien en varias ocasiones le manifestó abiertamente su atracción.

Lo cierto es que el beso entre Marlon y Karina promete ser solo el comienzo de una historia que podría dar mucho de qué hablar dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia. ¿Será este el romance más fuerte de la temporada o solo una estrategia dentro del juego?