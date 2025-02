Marcelo Cezán comparó a Yana con Karina y así reaccionaron

Durante la gala del pasado viernes 21 de febrero de La casa de los famosos Colombia, el presentador Marcelo Cezán hizo un inesperado comentario en el que comparó a Yana Karpova con Karina García. Ambas han protagonizado varios encuentros en el reality, especialmente luego de compartir la cama durante una noche, por lo que el comentario de Cezán no habría caído muy bien.

¿Por qué Marcelo Cezán comparó a Yana Karpova con Karina García en La casa de los famosos?

Poco después de que iniciara la gala en la que se definiría al equipo ganador de la prueba de Beneficio y Castigo que finalmente se anuló por un error de Emiro Navarro, Marcelo Cezán, presentador de La casa de los famosos Colombia, lanzó un inesperado comentario al ver a Yana Karpova luciendo una llamativa peluca negra, similar al estilo de Karina García.

Este detalle llamó la atención de Cezán, quien, sin malas intenciones, comentó que Yana tenía un leve parecido a Karina y que quizá le estaba rindiendo un homenaje. “Un homenaje a Karina”, le dijo Cezán a Yana.

Al escuchar la comparación, Yana reaccionó de inmediato y dejó claro que no era el caso. Según explicó, su look representaba a las mujeres rusas, su país de origen. “No, mi amor, soy una mujer de Rusia”, respondió. Por su parte, Karina soltó una risa incómoda y negó con la cabeza, dejando claro que no veía el parecido.

¿Qué originó la enemistad entre Yana Karpova y Karina García en La casa de los famosos?

Pocos días después de su llegada a La casa de los famosos Colombia, Yana Karpova tuvo que compartir cama con Karina García, ya que no había suficientes camas en la habitación a la que La Abuela, líder de la semana en ese momento, la envió. A raíz de esto, la influencer rusa acusó a Karina de haberla golpeado durante la noche, impidiéndole dormir.

El Jefe revisó las cámaras para verificar la situación y desmintió a Yana. Sin embargo, la influencer rusa insistió en sus acusaciones contra Karina, lo que generó tensión entre ambas.