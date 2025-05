Aurora Clavel, reconocida actriz mexicana que estuvo en diferentes telenovelas internacionales, falleció en la mañana del 19 de mayo.

¿Quién fue Aurora Clavel?

La actriz nació el 14 de agosto de 1939 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Inició su carrera durante los 60 años y se ha destacado por participar en diferentes producciones del mundo de Hollywood.

Es recordada en algunas telenovelas mexicanas como "Los ricos también lloran‘’ (1979-1980); "María Isabel" (1997-1998); "Abrázame muerte" (2000-2001); entre muchas más.

Fue reconocida en múltiples ocasiones por hacer parte de la cultura y el arte en México. Algo para destacar es que fue nombrada como “Hija predilecta de Pinotepa Nacional” en tres ocasiones y recibió el título como “Mujer del Año”.

A lo largo de su carrera, reflejó su compromiso por la industria actoral, tanto así que tuvo el cargo de primera vocal de la Comisión de Honor y Justicia de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

¿De qué falleció Aurora Clavel?

En la cuenta de X, la Asociación Nacional de Actores confirmó el fallecimiento de la actriz a los 88 años.

“La @andactores lamenta profundamente el fallecimiento d Ntra. compañera Aurora Clavel Gallardo "Aurora Clavel", miembro de nuestro Sindicato. Formó parte, de la entonces, Comisión de Honor y Justicia de la ANDA. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. DEP", expresó el comunicado.

Hasta el momento, se desconoce la causa del fallecimiento de Aurora Clavel. De acuerdo con una nota publicada en 2024, la actriz vivía con su hermana Yolanada.

¿Cuáles son las producciones en las que estuvo Aurora Clavel?

Como se decía anteriormente, la actriz participó en diferentes producciones tanto en México como a nivel internacional.

Algunos de sus papeles más destacados fueron "The Wild Brunch" (1969), "Pat Garrett and Billy The Kid" (1973) y "The Mosquito Coast" (1986), entre otras.

También, en producciones de México como "Los ricos también lloran", "Rosa salvaje", "Abrázame muy fuerte" y "Alborada". Su última aparición fue en "La Candidata" en 2017.