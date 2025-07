La actriz Luly Bossa no pudo ocultar sus lágrimas en MasterChef Celebrityen medio del reto de eliminación tras recordar a su hijo fallecido Ángelo.

Los participantes Carolina Sabino, David Sanín, René Higuita, Patty Grisales, Luly Bossa y Caterin Escobar tuvieron que enfrentarse a un reto de eliminación en el que debían hacer una preparación con arroz como ingrediente principal.

Una vez les tocó pasar al atril y presentar su plato, en el turno de la actriz Caterin Escobar la chef Belén Alonso le recordó a sus hijos, destacando que en sus preparaciones se notaba que siempre estaban ellos presentes.

Dichas palabras provocaron que Caterin Escobar se conmoviera y entre lágrimas le confirmara dicha información.

La actriz Carolina Sabino se acercó para darle ánimos y destacar que ella llevaba un mes sin verlos y fue allí cuando la actriz Luly Bossa le recordó que al menos ella los volverá a ver, pues ella no podrá ver de nuevo a su hijo Ángelo, quien falleció lamentable a principios del año 2024 a sus 19 años de edad a causa de una distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad progresiva y degenerativa que compromete los músculos del cuerpo.

Lulhy Bossa no pudo recordar a su hijo y romper en llanto una vez le tocó pasar al atril, donde la chef Belén Alonso la abrazó y le dio palabras de aliento.

"Las mamás que han perdido hijos, que es un miedo que tengo siempre, las admiro y son mis ejemplos para no quejarme porque a veces no vemos lo que tenemos. Yo tampoco he visto a mis hijos, pero te veo a ti y digo 'cállate Belén y aprende', te mereces un aplauso de todos", le dijo.