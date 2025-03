La empresaria, modelo y exprotagonista de Nuestra Tele Laura González ingresó a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia durante la gala de este 27 de marzo, donde dejó sorprendidos a muchos.

Los participantes en cuanto vieron la llegada de Laura González le dieron la bienvenida a la competencia, pues muchos ya sospechaban que podría ingresar debido a que en varias ocasiones especularon que podrían llegar nuevos participantes al reality.

Sin embargo, tal y como prometió Laura González se fue contra Karina García acusándola de ser la responsable de dañar su compromiso, razón por la que no llegó al altar.

Karina García le mencionó que ellos son amigos hace mucho tiempo y ella no dañó ninguna relación porque no tuvo nada con él y además él le aseguró que ya había terminado con ella.

"Él dijo que no era tu marido, no me la tienes porque venir a montar. Qué pena mi reina, pero soy amiga de ´le hace muchísimos años, nunca tuvimos nada, tercero éramos un grupo porque a eso lo llamábamos la casa estudio porque éramos mujeres y hombres así que no vengas aquí a montármela por algo del pasado, trabaja en tu seguridad que lo único que hacíamos era incluso hablar de ti. Ustedes estaban terminados y si no pregúntale a él", le respondió.