Lady Tabares se mostró preocupada por la eliminación doble

Un cambio de reglas en La casa de los famosos Colombia elevó la tensión entre los participantes, pues por esta semana se vivirá una eliminación doble. Ante este preocupante e inminente evento, los participantes en Placa comienzan a mostrarse inquietos, entre ellos Lady Tabares, quien en las últimas horas obtuvo el beneficio de salvar a alguien, menos a ella misma.

Artículos relacionados Epa Colombia Novia de Epa Colombia le envió mensaje a Yina Calderón de La casa de los famosos

Lady Tabares no oculta su miedo ante la inminente eliminación doble en La casa de los famosos

Este viernes 14 de marzo por la tarde, Lady Tabares aprovechó las cámaras de La casa de los famosos Colombia para desahogarse sobre cómo se sentía al estar por primera vez en la Placa. Sabe que esto significa correr el riesgo de salir de la competencia en plena transmisión en vivo. "Se empieza el voltaje desde ahorita, pero yo estoy tranquila, la verdad, porque aquí he sido muy feliz", confesó.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón estalló tras ser nominada por ‘El Flaco’ Solórzano en La casa de los famosos

Incluso, Tabares se cuestionó si quizás no ha entendido bien el juego y si por eso terminó nominada. Sin embargo, aseguró que pasará estos días con la mejor actitud. "Creo que no he entendido esto, no sé, pero con toda la actitud realmente. La voy a pasar bien, yo no me voy a amargar...",manifestó.

¿Lady Tabares se niega a hacer campaña para que voten por ella en La casa de los famosos?

Lady Tabares también confesó que no le gustaba el hecho de pedirle a los colombianos que votaran por ella para salvarse de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia, porque no quería sentirse vulnerable.

"No me siento en la capacidad de decir: voten por mí, porque no quiero pasar llorando. Es fuerte lo que se siente y es como un miedo también a irse", comentó Tabares a las cámaras.

Con esto Lady Tabares habría dejado claro que su permanencia en la competencia dependerá únicamente del apoyo que reciba sin necesidad de hacer campaña. Ahora, queda por ver si su sinceridad conquistará a la audiencia o si esta decisión afectará su continuidad en La casa de los famosos Colombia.