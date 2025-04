En la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, Lady Tabares, conocida por su papel en la emblemática película "La vendedora de rosas", ha capturado la atención de la audiencia con su historia de vida y su participación en el reality.

Desde su ingreso, Lady ha enfrentado diversos retos, tanto en la convivencia con sus compañeros como en la percepción fuera del reality; sin embargo, esto no la ha detenido para seguir aprendiendo y luchar por lo que se propone y así lo dejó ver recientemente ante una de las cámaras de La casa de los famosos, donde manifestó su agradecimiento al apoyo recibido.

A pesar de los retos presentados, Lady Tabares ha dejado claro que no se rendirá fácilmente. En un emotivo mensaje a sus seguidores, Lady aseguró que seguirá luchando por quedarse en el reality y demostrar que es más de lo que muchos puedan pensar:

“Mucha gente aquí me ve como muy poca cosa… pero soy una gran cosa. Me he levantado en mi vida todas las veces que ustedes no se imaginan”