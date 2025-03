La actriz Lady Tabares se pronunció sobre los comentarios que le hicieron José Rodríguez y la mamá de Emiro Navarro durante la gala de este lunes 24 de marzo en La casa de los famosos Colombia.

La participante recibió una lluvia de críticas por parte de algunos de sus compañeros y de los internautas por cómo informó las respuestas que se dieron en el brunch de nominados el pasado domingo 23 de marzo a sus compañeras 'Chicas Fuego', razón por la que se formaron varios altercados.

Debido a ello, el actor José Rodríguez no dudó en dedicarle un mensaje tras conectarse en vivo por última vez con sus excompañeros, donde detalló que lo había dejado impactado su comportamiento.

Asimismo, la mamá de Emiro Navarro ingresó en un 'Congelados' a La casa de los famosos Colombia para saludar al influenciador y aprovechó para destacarle a la actriz lo mucho que la había decepcionado, en especial por hablar mal del joven.

Tras lo sucedido, la actriz habló al respecto con Yina Calderón y Karina García dando su opinión y confesando lo tranquila que se siente pese a lo que le dijeron.

"Yo estoy tranquila referente a lo que dijo José, y lo que dijo la cuch* a la final la entiendo y uno analiza y sí, pero cuando no hay mala intención yo no creo que las cosas puedan salir mal y por eso cuando José dijo eso yo no me sentí aludida, ni avergonzada, ni al bajar de allá ni al momento de decirles las cosas, era demasiada información y solo me quise quedar con lo que para mí era realmente importante", señaló.