En esta semana de competencia en La Casa de los Famosos Colombia 2025, Lady Tabares, conocida por su papel en "La vendedora de rosas", ha sido una figura destacada tanto por su desempeño como por sus declaraciones.

La actriz, quien enfrenta una nueva nominación, ha mostrado una actitud firme y estratégica, generando diversas reacciones entre sus compañeros y los internautas, en especial porque expresó su sentir frente a uno de los más apoyados de la competencia, el influencer Emiro Navarro.

Durante el Brunch de los Nominados, El Flaco Solórzano, José Rodríguez, Peluche, el ‘Negro’ Salas y Lady Tabares contestaron diferentes preguntas asignadas por el jefe para hablar del nivel de la competencia y en especial, de la convivencia.

Dicho espacio se prestó para que Lady Tabares expresara su desconfianza hacia Emiro Navarro, uno de los participantes más populares del reality. En sus declaraciones, Lady mencionó que Emiro no le dirige la palabra a menos que ella se sienta mal, lo que ha generado un ambiente de tensión entre ambos.

"Si estamos solos, no hay poder humano que él me dirija la palabra, solo hasta el momento en el que yo me sentí mal", afirmó Lady, dejando claro su descontento con la actitud de Emiro.