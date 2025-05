La convivencia dentro de La casa de los famosos Colombia sigue generando polémica. Esta vez, la atención se centró en La ‘Toxi’ Costeña, quien no ocultó su incomodidad ante los rumores que la vinculan sentimentalmente con Camilo Trujillo.

Su respuesta fue clara, directa y despejó dudas sobre si el actor le interesa sentimentalmente.

¿La ‘Toxi’ Costeña tendría un romance con Camilo Trujillo?

En medio de una conversación con La Jessu, La ‘Toxi’ Costeña dejó claro que su relación con Camilo no va más allá de la convivencia. “A mí no me gusta él y yo no me metería con él jamás”, aseguró tajante. Aunque reconoce que antes no se hablaban y ahora comparten momentos en grupo, recalcó en repetidas oportunidades que no existe ningún tipo de atracción entre ambos.

¿Emiro está celoso de Camilo y La ‘Toxi’ Costeña?

Según La ‘Toxi’ Costeña, Emiro ha tenido un cambio en su actitud desde que comenzaron los comentarios. Durante un episodio, cuando le pidió ayuda para levantarse, él se negó inicialmente, lo que la hizo notar cierta molestia de su parte. “Yo lo conozco, ya he aprendido a conocerlo y noto cuando se molesta”, explicó.

Además, recalcó que, aunque muchos podrían creer que no le da importancia a lo que ocurre, dejó ver que le incomoda que se malinterpreten sus acciones. “No me gusta ni siquiera que exista la duda”, confesó. Y es que, para ella, tener una conversación o jugar una partida de dominó no significa ningún interés romántico.

¿La ‘Toxi’ Costeña tiene conflictos con sus compañeros de La casa de los famosos?

Frente a quienes la consideran débil, La ‘Toxi’ Costeña fue contundente: tiene carácter y sabe poner límites. Expresó que no permitirá que se le falte al respeto ni que se le acuse injustamente. Además, afirmó que se lleva bien con quienes le dan confianza para bromear y hablar libremente.

¿Dónde seguir los episodios más recientes de La casa de los famosos 2025?

Para no perderte los nuevos momentos de tensión, risas y emoción en La casa de los famosos Colombia, puedes sintonizar el Canal RCN o ingresar a su aplicación oficial. Allí encontrarás la señal en vivo para seguir todo lo que sucede minuto a minuto en la casa más comentada del país.

La convivencia continúa, los ánimos se agitan y cada palabra puede ser detonante de nuevas historias dentro del reality más visto de Colombia.