En un nuevo capítulo de La Casa de los Famosos Colombia, producción del Canal RCN, el influenciador la Liendra, reveló los momentos más importantes de su vida, ofreciendo una emotiva visión de su historia de vida en la sección ‘La Línea de la Vida’ junto a la presentadora Carla Giraldo.

¿Qué momentos han marcado la vida de la Liendra?

Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, nació en 1999 en Quindío, Colombia. Su vida comenzó de manera trágica cuando, a tan solo tres meses de edad, sufrió un suceso dramático: su padre salió a la droguería, y al salir del establecimiento, él fue atacado y perdió la vida. Este doloroso acontecimiento marcó su infancia y le dejó muchas preguntas sin respuesta sobre su padre.

Cuando La Liendra le preguntó a su mamá sobre su papá, ella le confesó que él la maltrat*ba constantemente. Al descubrir la cruel verdad, Mauricio entendió que lo mejor para él era no tener una figura paterna en su vida. Esta revelación, aunque dolorosa, le permitió comenzar a comprender las dificultades de su entorno.

La situación económica de su madre no fue fácil. Ella, sin educación formal, tuvo que sacar adelante a cinco hijos en medio de grandes dificultades. La Liendra vivió en un hogar marcado por la inestabilidad, pues tuvo cinco padrastros diferentes. A medida que la relación con su último padrastro se deterioraba, Mauricio tomó la decisión de abandonar su hogar y mudarse con su hermana mayor. Allí, las condiciones no eran ideales, ya que dormía en sofá, pero eso no lo detuvo.

¿Cómo empezó la Liendra en redes sociales?

A pesar de no contar con los recursos para estudiar, La Liendra se dedicó a trabajar en lo que podía. Su primer empleo fue en una fábrica de plátanos empacando, luego cogió café y también repartió lavadoras.

En uno de esos trabajos, mientras ayudaba a un amigo con un trasteo, se quedó con un celular robado. Aunque su origen era complicado, este aparato se convirtió en el punto de partida para cumplir su sueño: hacer videos en redes sociales. Decidió recompensar a la persona que le había quitado el celular, una muestra de su determinación para salir adelante.

Fue entonces cuando La Liendra empezó a construir su carrera como influencer. Su saludo característico, “¡Hola, liendritas!”, fue el pilar de su nombre artístico. Su popularidad creció rápidamente, y con ello, su éxito.

Junto a su hermano, construyó su primera casa y, con mucho esfuerzo, le dio a su mamá el hogar que tanto había soñado. Realizó un house tour que se volvió viral y, seis meses después, le entregó una nueva casa a su madre.

Hoy, La Liendra se describe a sí mismo como un ejemplo de resiliencia. Su vida ha sido un testimonio de lucha y superación, y su historia continúa inspirando a miles de seguidores que lo ven como un modelo de cómo transformar la adversidad en éxito.

